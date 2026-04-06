Friedensaktivisten

Nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative nahmen in diesem Jahr mehrere zehntausend Menschen an den traditionellen Ostermärschen teil. Das Foto zeigt Demonstranten in der thüringischen Stadt Jena. (Bodo Schackow / dpa)

In mehr als 100 Städten seien Menschen für Frieden und Abrüstung auf die Straße gegangen, erklärte ein Sprecher des Netzwerks Friedenskooperative. Die größten Aktionen mit Kundgebungen fanden in Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig und Berlin statt. Aber auch in kleineren Städten wie im thüringischen Jena gab es Demonstrationen. Der dreitägige Ostermarsch Rhein-Ruhr, der am Samstag in Duisburg startete, führte zum Abschluss nach Dortmund.

Im Fokus der Proteste standen die Forderungen nach einem Waffenstillstand in der Ukraine und im Nahen Osten. Zudem wandten sich die Teilnehmer gegen die Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Europa und eine Wiedereinführung der Wehrpflicht.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.