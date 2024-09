Zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene demonstrieren anlässlich des globalen Klimastreiks vor dem Bundeskanzleramt. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die Klimabewegung Fridays for Future sprach von mehr als 75.000 Menschen in mehr als 110 Orten in Deutschland. Protestiert wurde unter anderem in Berlin, Köln, Hamburg, München, Frankfurt am Main und Leipzig. Offizielle Angaben der Polizei zur Gesamtzahl der Teilnehmer lagen zunächst nicht vor.

Bei einer Kundgebung in Berlin forderte Fridays for Future mehr politische Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung. Statt den Klimawandel überzeugend zu bekämpfen, würden Autobahnen ausgebaut und Klimagesetze abgeschwächt.

