Buenos Aires

In Argentinien demonstrieren zehntausende Menschen für verurteilte Ex-Präsidentin Kirchner. (dpa-news / AP / Gustavo Garello)

Die Demonstranten versammelten sich offiziellen Angaben zufolge vor dem Präsidentenpalast. Demnach war es die größte Demonstration in der Stadt seit Monaten. Zu ihr aufgerufen hatten die peronistische Partei der Linkspolitikerin Kirchner, Gewerkschaften sowie weitere Nichtregierungsorganisationen. Kirchner selbst richtete sich in einer Audiobotschaft an die Teilnehmer. Man werde zurückkommen - und zwar weiser, einiger und stärker, sagte die 72-Jährige darin.

Kirchner war von 2007 bis 2015 argentinische Präsidentin. Im Dezember 2022 wurde sie wegen Korruption zum Schaden des Staates zu sechs Jahren Haft verurteilt und mit einer lebenslangen Ämtersperre belegt. Das Oberste Gericht Argentiniens bestätigte die Strafe in der vergangenen Woche. Die ehemalige Präsidentin darf die Haft im Hausarrest absitzen.

