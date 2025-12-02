Demonstration in Bulgarien in der vergangenen Woche (picture alliance / Anadolu / Dzhanan Mehmed Ismail)

Die Demonstration auf dem Parlamentsplatz in der Hauptstadt Sofia war die größte Kundgebung seit Jahren. Die Menschen forderten mit Rufen wie "Mafia" und "Rücktritt" einen Regierungswechsel. Seit Mittwoch protestieren Menschen in Sofia gegen den Haushaltsentwurf für 2026, der ihrer Ansicht nach die im Land grassierende Korruption verschleiert.

Auch in weiteren Städten in Bulgarien wurde Medienberichten zufolge demonstriert. - Das Land tritt am 1. Januar 2026 der Eurozone bei. Somit ist der neue Haushalt der erste, der in Euro berechnet wird.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.