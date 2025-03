Feier in Köln zum Kurdischen Neujahrsfest (dpa-news/Roberto Pfeil)

Sie kamen auf einem Gelände direkt am Rhein zusammen. Es waren deutlich mehr als die angekündigten 10.000 Teilnehmer - die Veranstalter sprachen von rund 50.000. Neben den Feiern gab es politische Solidaritätsbekundungen etwa mit Kurden in Nordsyrien. Im Irak wurde bereits in den vergangenen Tagen mit bunten Straßenfesten gefeiert. In den Bergen gab es Prozessionen mit Fackeln und Feuerwerk. In Syriens Hauptstadt Damaskus fanden nach dem Sturz von Machthaber Assad zum ersten Mal seit fast 15 Jahren wieder öffentliche Newroz-Feiern statt.

Newroz ist das Fest zum Frühlingsbeginn. Für Kurden ist es zugleich auch Symbol des politischen Widerstands. Viele leben in Syrien, der Türkei, dem Iran und Irak. Die meisten werben für einen eigenen Staat. Vor allem die Türkei und der Iran gehen hart gegen politische Bestrebungen von Kurden vor.

