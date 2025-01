Feuer bei Los Angeles

Im kalifornischen Los Angeles wütet ein großer Brand. (AP / Ethan Swope)

Nach Angaben von Feuerwehrchefin Crowley gibt es bislang keine Toten oder Verletzten. Auf den Straßen kam es zu chaotischen Szenen, weil zurückgelassene Autos die Durchfahrt versperrten. Das zunächst kleine Feuer im Stadtteil Pacific Palisades hatte sich durch starke Winde innerhalb weniger Stunden in ein Inferno verwandelt. Mittlerweile hat es offiziellen Angaben zufolge eine Fläche von mehr als 1.200 Hektar erfasst. Zahlreiche Gebäude wurden von den Flammen zerstört, mehr als 30.000 Menschen sind von Evakuierungen betroffen. - Pacific Palisades ist ein wohlhabender Stadtteil, in dem viele Prominente wohnen.

Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, hat für die Region den Notstand erklärt. In Südkalifornien blieben in den letzten Monaten Regenfälle weitgehend aus. Trockene Vegetation entzündet sich unter diesen Bedingungen leicht. Wegen extremer Winde hatten die Behörden in dieser Woche die höchste Warnstufe für Feuergefahr ausgerufen.

