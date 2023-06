Feministischer Frauenstreik in der Schweiz (Jean-Christophe Bott / KEYSTONE / dp / Jean-Christophe Bott)

Der Gewerkschaftsbund sprach von mehr 300.000 Teilnehmerinnen. Sie demonstrierten vor allem für gleichen Lohn bei gleicher Arbeit, aber auch gegen Diskriminierung, Belästigung und sexuelle Gewalt. Viele von ihnen kleideten sich in Rosa oder Lila. Vielerorts gab es lautstarke Trommelkonzerte, Versammlungen und Picknicks.

Den ersten Frauenstreik in der Schweiz gab es 1991. Zehn Jahre zuvor war die Gleichstellung der Geschlechter in der Verfassung des Landes verankert worden. Die Anerkennung der Frauenrechte war ein langwieriger Prozess. 1971 räumte die Schweiz als eines der letzten Länder in Europa Frauen das Wahlrecht ein. 2002 wurden Abtreibungen legalisiert, 2005 wurden 14 Wochen bezahlter Mutterschaftsurlaub eingeführt.

