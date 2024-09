30 deutsche Flüsse

Müllsammel-Aktion "Rhine Clean Up" (hier ein Archivbild vom Vorsitzenden der Müllsammel-Initiative "Krake") (picture alliance / dpa / Roland Weihrauch)

Laut dem Initiator der bundesweiten Aktion "Rhine Clean Up", Joachim Umbach, kamen alleine in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf 26 Tonnen zusammen. Auch in anderen Städten engagierten sich zahlreiche freiwillige Helfer. Die Veranstalter sprachen von Aktionen an 30 Flüssen in Deutschland.

Mitinitiator Christian Stock sagte im Deutschlandfunk , die Aktion sei wichtig. Die Abfallwirtschaftsbetriebe gingen an die asphaltierten Straßen und entleerten die Mülleimer. Aber um die Grauzonen zwischen befestigten Wegen und Wasserstraße kümmere sich im Grunde niemand.

Die Müllsammelaktion "Rhine Clean Up" fand zum siebten Mal statt.

