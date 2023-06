Muslimische Pilgerfahrt Hadsch

Pilger umrunden die Kaaba in Mekka. (Amr Nabil/AP/dpa)

Insgesamt werden in diesem Jahr mehr als zwei Millionen Menschen aus 160 Ländern an der heiligsten Stätte des Islam erwartet. Der Hadsch gehört zu den fünf Säulen des Islam. Jeder fromme Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, ist angehalten, mindestens einmal im Leben daran teilzunehmen.

Die Pilgerfahrt umfasst neben der Umkreisung der Kaaba - eines mit schwarzem Stoff bedeckten würfelförmigen Heiligtums - die Versammlung am Berg Arafat sowie die symbolische Steinigung des Teufels in Mina. Alle drei Orte liegen in Saudi-Arabien.

