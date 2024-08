Tomatenschlacht in der spanischen Stadt Buñol (Archivbild) (picture alliance / ©GTRESONLINE / GTRES)

An der 77. Ausgabe der "La Tomatina", wie die traditionsreiche Veranstaltung heißt, nahmen erneut viele der rund 9.500 Bewohner von Buñol teil, vor allem aber Tausende Touristen, die eigens aus dem In- und Ausland in die Ortschaft gereist waren.

2013 wurde die Teilnehmerzahl begrenzt

Kurz nach Beginn der "Schlacht" um 11.00 Uhr wurde der Hauptplatz und die Straßen Buñols rund 40 Kilometer westlich der Metropole Valencia in eine matschig-rote Brühe getaucht. "La Tomatina" findet seit 1945 immer am letzten Mittwoch im August statt. Im Laufe der letzten 20 Jahre wurde das Fest vor allem bei Ausländern so beliebt, dass die Teilnehmerzahl - die teilweise auf über 50.000 angestiegen war - 2013 erstmals auf 22.000 begrenzt wurde. Seit 2013 müssen zudem alle, die nicht in der Gemeinde gemeldet sind, Eintritt zahlen. Die billigste Karte kostet inzwischen 15 Euro.

