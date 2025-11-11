Ein Bild des 2014 im Gazastrifen entführten und von der militant-islamistischen Hamas getöteten Soldaten Hadar Goldin wird am 8.11.2025 bei einer Demonstration in Tel Aviv gezeigt. (dpa / ap / Mahmoud Illean)

Vor zwei Tagen hatte die Hamas dessen Leichnam elf Jahre nach seiner Entführung an Mitarbeiter des Roten Kreuzes übergeben. Der damals 23-jährige Offizier war am 1. August 2014 während einer humanitären Waffenruhe im damaligen Gaza-Krieg verschleppt worden. Seine Leiche war seitdem im Gazastreifen zurückgehalten worden. In Israel war Goldin für tot erklärt worden. Die Eltern hatten der Regierung von Ministerpräsident Netanjahu immer wieder vorgeworfen, sie habe ihren Sohn aufgegeben.

