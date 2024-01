Nach AfD-Geheimtreffen

Demonstrationen gegen Rechts in Potsdam (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)

Allein in Berlin kamen nach Angaben von Polizei und Veranstalter 25.000. In Potsdam, wo mit AfD-Leuten über die Vertreibung von Menschen aus Deutschland beraten wurde, waren es laut Oberbürgermeister Schubert 10.000 Teilnehmer. Der SPD-Politiker hatte dazu aufgerufen. Unter den Demonstranten waren Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock, die beide in Potsdam wohnen. Auch in Kiel und Saarbrücken versammelten sich Tausende. In Dresden und Augsburg gab es ebenfalls Proteste. Bereits in den Tagen zuvor waren Tausende auf die Straße gegangen - unter anderem anlässlich eines AfD-Jahresempfangs mit Parteichefin Weidel in Duisburg.

Bei einem Treffen radikaler Rechter mit AfD-Politikern im November war über die massenhafte Vertreibung von Menschen aus Deutschland nach einem möglichen Wahlsieg gesprochen worden.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.