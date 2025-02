Nach den Bundestagsabstimmungen

Demonstration mit Zehntausenden gegen CDU-Migrationspolitik in Hamburg (picture alliance / dpa / Marcus Golejewski)

Gestern waren zu Demonstrationen in Hamburg nach Polizeiangaben mindestens 65.000 Menschen zusammengekommen. In Köln über 20.000, in Essen 14.000, in Karlsruhe 5.000. In Leipzig nahmen an einer Kundgebung mit dem Motto "Brandmauer statt Brandstifter" den Behörden zufolge 9.000 Menschen teil. In Halle an der Saale versammelten sich laut Polizei etwa 8.000 Menschen. Auch in Bremen, Mannheim und zahlreichen weiteren Städten gab es Kundgebungen.

Die Teilnehmer warfen CDU und CSU vor, im Bundestag eine historische Grenze überschritten zu haben, weil sie mithilfe der AfD die Mehrheit für einen Entschließungsantrag erzielten. Fraktionschef und Kanzlerkandidat Merz hatte eine solche Konstellation erst wenige Wochen zuvor ausgeschlossen.

