Krieg im Nahen Osten

Proteste in Tel Aviv (AFP / JACK GUEZ)

Zu der Kundgebung aufgerufen hatten Angehörige der Geiseln, die die Terrororganisation Hamas nach wie vor in ihrer Gewalt hat. Die Familien fürchten um das Leben ihrer Verwandten, sollte das israelische Militär - wie beschlossen - Gaza-Stadt vollständig besetzen.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte entschieden, den Einsatz im Gazastreifen auszuweiten. Das Militär vermutet, dass die noch lebenden Geiseln in Gebieten des Gazastreifens festgehalten werden, die noch nicht unter israelischer Kontrolle sind.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.