Erneute russische Angriffe auf Odessa (Foto von November 2024) (Uncredited/ Ukrainian Emergency Service/AP/dpa)

Präsident Selenskyj teilte über den Onlinedienst X mit, Russland habe erneut eine zivile Energieanlage angegriffen. Mindestens 160.000 Bewohner von Odessa hätten weder Elektrizität noch Heizung. Der Bürgermeister der Hafenstadt, Truchanow, erklärte auf Telegram, mehr als 250.000 Menschen seien betroffen.

Die ukrainische Flugabwehr hatte zuvor zahlreiche nächtliche Drohnenangriffe gemeldet. Die Stadt Sumy sei mit zwei Raketen attackiert worden.

Auch in Russland gab es in der Nacht Luftalarm. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Samara griff die Ukraine eine Ölraffinerie in der Stadt Sysran an der Wolga an. Es gebe keine Verletzten oder schwere Schäden, schrieb er auf Telegram.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.