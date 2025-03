Ost-Australien

Zyklon "Alfred" fegt über die Goldküste Australiens hinweg. (Dave Hunt / AAP / dpa / Dave Hunt)

Das Sturmtief war vorgestern vor der Millionenstadt Brisbane auf Land getroffen und hatte in den Bundesstaaten Queensland und New South Wales zahlreiche Stromleitungen zerstört. Nach Angaben der Netzbetreiber sind insgesamt knapp 200.000 Haushalte und Geschäfte betroffen. Die Behörden warnen vor neuen Regenfällen und weiteren Überflutungen. In der Nacht haben Einsatzkräfte mehr als ein Dutzend Menschen vor dem Ertrinken gerettet.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.