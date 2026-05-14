Die alljährliche Kundgebung unter massivem Polizeischutz verlief auch durch muslimische Viertel, was Palästinenser als Provokation sehen.
Die Polizei teilte mit, sie habe mehrere Teilnehmer wegen Gewalttaten festgenommen. Israels rechtsextremer Polizeiminister Ben-Gvir schwenkte auf dem Tempelberg eine israelische Flagge. Der Tempelberg ist die drittheiligste Stätte im Islam.
Der sogenannte Flaggenmarsch findet jährlich am Jerusalem-Tag statt. Dabei wird die israelische Eroberung Ost-Jerusalems während des Sechstagekrieges 1967 gefeiert.
Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.