US-Politik

Zu einer Kundgebung des den Demokraten nahestehenden Senators Sanders und der demokratischen Kongressabgeordneten Ocasio-Cortez in Los Angeles versammelten sich nach Angaben des Veranstalters rund 36.000 Menschen. Sanders sagte, die USA erlebten gerade, wie einige wenige Milliardäre die Wirtschaft und das politische Leben kontrollierten und das Land in hohem Tempo in eine autoritäre Gesellschaftsform umbauten. Konkret sprach er von einer "Oligarchie". Anschließend besuchte Sanders das Coachella-Musikfestival in der kalifornischen Wüste und sprach vor überwiegend jungem Publikum.

Sanders und Ocasio-Cortez touren seit zwei Monaten durch die Vereinigten Staaten und versammeln Gegner der Trump-Regierung. Sanders ist unabhängiger Senator von Vermont, hat sich im Senat aber den Demokraten angeschlossen.

