34. Wochenende in Folge

Zehntausende protestieren gegen israelische Regierung

In Israel demonstrieren das 34. Wochenende in Folge zehntausende Menschen gegen die Regierung. Ihr Protest richtet sich gegen Pläne der Koalition, das Justizsystem umzubauen. Oppositionsführer Lapid sagte auf einer Kundgebung in Pardes Hannah, die Mehrheit der Bürger im Land werde die "Regierung aus Extremisten" bekämpfen.

27.08.2023