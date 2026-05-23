Proteste in Belgrad. (AFP / OLIVER BUNIC)

Aufgerufen zu dem Protest hatten Studenten. Die Kundgebungsteilnehmer versammelten sich auf einem zentralen Platz in Belgrad. Sie setzten damit den seit rund anderthalb Jahren anhaltenden Protest gegen die Führung des Landes fort. Präsident Vucic und der Regierung werfen die Studenten Korruption und Machtmissbrauch vor. Anhänger Vucics versammelten sich in der Nähe des Präsidentenpalastes. Dort befindet sich ein Gelände, das vor einem der früheren Studentenproteste angelegt worden war. Vucics Unterstützer sollten Berichten zufolge damals dort einen menschlichen Schutzschild bilden.

Wenige Stunden vor der Großkundgebung gegen die Regierung war in ganz Serbien der Zugverkehr eingestellt worden. Es kam bereits zweimal vor, dass an Tagen mit regierungskritischen Demonstrationen alle Zugfahrten gestrichen wurden.

Auslöser der Protestserie war der Einsturz eines Bahnhofs-Vordachs Ende 2024. Damals kamen 16 Menschen ums Leben. Die Regierungskritiker sehen mangelhafte Kontrollen wegen Korruption in der serbischen Führung als Ursache für das Unglück.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.