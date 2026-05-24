Proteste in Belgrad. (AFP / OLIVER BUNIC)

Aufgerufen zu dem Protest hatten Studenten. Die Kundgebungsteilnehmer versammelten sich auf einem zentralen Platz in Belgrad. Sie setzten damit den seit rund anderthalb Jahren anhaltenden Protest gegen die Führung des Landes fort. Präsident Vucic und der Regierung werfen die Studenten Korruption und Machtmissbrauch vor. Sie verlangen eine vorgezogene Neuwahl und den Rücktritt des Präsidenten. Anhänger Vucics versammelten sich in der Nähe des Präsidentenpalastes. Die serbische Polizei ging mit Tränengas und Gewalt gegen Teilnehmer der Studentenproteste vor, die sich dem Bereich näherten.

Wenige Stunden vor der Großkundgebung gegen die Regierung war in ganz Serbien der Zugverkehr eingestellt worden. Es kam bereits zweimal vor, dass an Tagen mit regierungskritischen Demonstrationen alle Zugfahrten gestrichen wurden.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.