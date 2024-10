Georgien vor der Wahl

Zehntausende Teilnehmer bei pro-europäischer Kundgebung in Tiflis

In der georgischen Hauptstadt Tiflis haben zehntausende Menschen knapp eine Woche vor der Parlamentswahl für eine Annäherung an die EU demonstriert. Die Teilnehmer versammelten sich unter dem Motto "Georgien wählt die Europäische Union" an verschiedenen Plätzen in der Stadt.