Technischer Defekt

Castor-Behälter im Zwischenlager Ahaus (Frank Grotelüschen/Dlf)

Das Problem sei am Abend noch vor der Ausfahrt aus dem Forschungszentrum in Jülich festgestellt worden, teilte ein Sprecher der Polizei in Münster mit. Da es nicht möglich gewesen sei, das Spezialfahrzeug schnell zu reparieren oder auszutauschen, sei entschieden worden, den Atommüll vorerst nicht zu transportieren.

Es wäre den Angaben zufolge der zehnte Castor-Transport von der Jülicher Entsorgungsgesellschaft ins Zwischenlager Ahaus gewesen. Insgesamt handelt es sich um 152 Castor-Behälter, die mit rund 300.000 Brennelement-Kugeln befüllt sind. Die Termine, die genauen Fahrtrouten und Alternativstrecken der Transporte werden aus Sicherheitsgründen vorher nicht bekanntgegeben.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.