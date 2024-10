Der Vatikan kürzt die Gehälter der Kardinäle (Archivbild). (Riccardo De Luca / AP)

Das berichtet die römische Tageszeitung "Il Messaggero" unter Berufung auf ein internes Schreiben des vatikanischen Wirtschaftssekretariats. Gekürzt werden solle unter anderem bei der sogenannten Bürozulage. Weitere Sparmaßnahmen würden geprüft, heißt es.

Papst Franziskus hatte kürzlich in einem Brief einen Spar-Appell an die Kardinäle gerichtet. Sie sollten sich auf das Wesentliche beschränken, Überflüssiges vermeiden und klare Prioritäten setzen. Abteilungen, die einen Überschuss verzeichneten, müssten dazu beitragen, das Defizit des Heiligen Stuhls auszugleichen.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.