Die Vorhersage:
Nachts im Norden zeitweise Wolkenfelder, vereinzelt Schauer. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 12 bis 4 Grad. Am Tag heiter. Im Nordosten zeitweise bewölkt, dort gebietsweise etwas Regen möglich. Im Verlauf von Westen bis zur Mitte zeitweise dichtere Wolkenfelder. Am Abend im Südwesten einzelne Schauer und Gewitter. Temperaturen 23 bis 30, im Nordosten 19 bis 23 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch größere Wolkenauflockerungen, später im Südwesten teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen. Im Norden und Osten einzelne Schauer. 22 bis 29 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.