Bisher lag er bei 42,5 Prozent. Es war die achte Anhebung in Folge. Im Juni vergangenen Jahres lag der Leitzins noch bei 8,5 Prozent. In einer Erklärung von Zentralbank-Chefin Erkan hieß es, das jetzt erreichte Zins-Niveau solle so lange beibehalten werden, bis ein signifikanter Rückgang bei Teuerung und Inflationserwartungen erreicht werde. Ein Grund für die hohe Inflation ist die schwache Landeswährung Lira, die Einfuhren in die Türkei erheblich verteuert.

Der türkische Präsident Erdogan hatte Erkan nach seiner Wiederwahl im vergangenen Mai an die Spitze der Zentralbank berufen. Sie setzte im Kampf gegen die hohe Inflation auf drastische Leitzinserhöhungen. Erdogan hatte sich jahrelang gegen eine solche Geldpolitik gewandt.

