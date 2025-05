Tag der Arbeit

Zentrale DGB-Veranstaltung in Chemnitz begonnen - Warnungen vor Vorhaben im Koalitionsvertrag zu Arbeitszeit

In mehreren deutschen Städten haben die Feierlichkeiten zum 1. Mai begonnen. In Chemnitz startete die zentrale Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. In Cottbus versammelten sich zahlreiche Menschen zu einer Fahrraddemo. Verdi-Chef Werneke warnte die künftige schwarz-rote Bundesregierung vor einem Ende des Acht-Stunden-Tages.