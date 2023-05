Die Ruine des Hauses nach dem Brandschlag 1993 in Solingen (Archivbild). (imago stock&people)

Zu der zentralen Gedenkveranstaltung im Theater und Konzerthaus der nordrhein-westfälischen Stadt werden unter anderem Ministerpräsident Wüst, Bundespräsident Steinmeier und Bundestagspräsidentin Bas erwartet. Auch Hinterbliebene der fünf Todesopfer nehmen teil.

Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ataman, bezeichnete den Anschlag in Solingen auf "Zeit Online" als kollektives Trauma. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Mazyek, sprach in der Neuen Osnabrücker Zeitung von einer Zeitenwende im negativen Sinne. Hassverbrechen und antimuslimische Straftaten seien sprunghaft angestiegen und erreichten bis heute ein hohes Niveau.

Am 29. Mai 1993 setzten vier Rechtsextreme aus Solingen das Haus der türkischen Familie Genc in Brand. Bei dem fremdenfeindlichen Angriff wurden fünf türkische Mädchen und Frauen getötet. Die Täter wurden 1995 wegen Mordes verurteilt. Der Anschlag gilt als eines der schwersten rassistischen Verbrechen in der Bundesrepublik.

