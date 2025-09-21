Hauptstadt

Die Hofjägerallee (hier in Richtung Siegessäule) soll künftig "Helmut-Kohl-Allee" heißen. (imago images / Frank Sorge / Sabine Brose)

Wie der Regierende Bürgermeister Wegner mitteilte, geht es um die Hofjägerallee, die durch den Tiergarten zur Siegessäule führt. Ende des Monats werde die Senatsvorlage eingebracht, führte der CDU-Politiker bei einem Landesparteitag aus. Die Diskussion um eine entsprechende Ehrung Kohls gibt es schon lange. Die Landesparteien von CDU und SPD haben einen solchen Schritt auch in ihrem Koalitionsvertrag von 2023 vereinbart.

Kohl gilt weltweit als "Kanzler der Deutschen Einheit". In seine Amtszeit von 1982 bis 1998 fiel die Wiedervereinigung. Gleichzeitig ist er aber auch wegen seiner Rolle in einem CDU-Spendenskandal umstritten.

