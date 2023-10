Beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Hamburger Elbphilharmonie ist die gesamte deutsche Staatsspitze versammelt. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Während sich die Menschen im Westen mit der Mauer weitgehend abgefunden hätten, seien es die Menschen im Osten gewesen, die kein Risiko gescheut und einen friedlichen Weg in die Freiheit errungen hätten, betonte Tschentscher, der als amtierender Bundesratspräsident zu der Veranstaltung in der Elbphilharmonie eingeladen hatte. Der SPD-Politiker betonte weiter: "Während sich im Westen durch die Wende wenig geändert hat, erlebten die Bürger im Osten im privaten und beruflichen Leben Umbrüche und Benachteiligungen, die zum Teil bis in die Gegenwart reichen."

Tschentscher äußerte die Hoffnung, dass die Erfahrung der Deutschen Einheit die Zuversicht geben könnte, auch die großen Aufgaben der heutigen Zeit zu meistern. Als Beispiele nannte er die Transformation zu einem klimaneutralen Leben und Arbeiten, den Umgang mit krisenbedingten Flüchtlingsbewegungen und den Neuanfang in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine.

Kirchen rufen zu Zuversicht auf

Zu dem Festakt sind rund 1.300 Gäste geladen, darunter die gesamte Staatsspitze und die Regierungschefs der Bundesländer. Die Festrede hält der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth.

Zuvor hatten die Kirchen bei einem Ökumenischen Gottesdienst zur Zuversicht aufgerufen. Die evangelische Bischöfin Fehrs etwa sagte: "Lasst uns zusammenhalten, was derzeit in Politik und Gesellschaft so auseinanderdriftet". Die Feierlichkeiten hatten gestern mit einem Bürgerfest rund um Rathaus und Binnenalster begonnen. Die Einheitsfeier bildet den Abschluss der Bundesratspräsidentschaft Hamburgs. Der erste Bürgermeister Tschentscher übergibt das Amt symbolisch an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig.

