Drei Jahre nach Bundestags-Entscheidung

Die Regierungen von Bund und Ländern hätten fast keine der versprochenen Maßnahmen umgesetzt, sagte der Vorsitzende des Zentralrats, Ortac, der "Rheinischen Post". Etwa sei noch kein Lehrstuhl zur Religion der Jesiden an einer Universität eingerichtet worden. Außerdem gebe es keinen Gedenkort in Deutschland. Ortac bemängelte zudem fehlendes Wissen über die jesidische Kultur.

Vor genau drei Jahren hatte der Bundestag die Verbrechen des IS im Nordirak als Völkermord anerkannt. In der Heimatregion der Jesiden begingen die Terroristen Massaker an Zivilisten, sowie Vergewaltigungen und Versklavungen.

