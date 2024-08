Antisemitismus

Joseph Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, wirft dem BSW von Parteichefin Wagenknecht vor, mit populistischen Positionierung den Israelhass in Deutschland zu befeuern (Archivbild). (imago / IPON)

Zentralratspräsident Schuster sagte der Zeitung "Die Welt", das BSW befeuere mit seiner eher populistischen Positionierung den Israelhass in Deutschland. Dabei vertrete Parteichefin Wagenknecht eine typische Denkweise in der politischen Linken, in der ein vereinfachtes Bild von "David gegen Goliath" im Nahostkonflikt vorherrsche. Dabei werde jedoch nicht anerkannt, dass Israel gegen die Terrororganisation Hamas kämpfe und nicht gegen die palästinensische Bevölkerung, sagte Schuster.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.