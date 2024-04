Konflikt mit Iran

Hintergrund ist auch der iranische Angriff auf Israel vom vergangenen Wochenende. Zentralratspräsident Schuster sagte der Zeitung "Welt", spätestens jetzt sollte jedem klar sein, wer hinter dem Hamburger Zentrum stehe. Der Iran sei ein verbrecherischer Staat, der einen Terrorkrieg gegen die westliche Welt und Israel führe.

Im jüngsten Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz wird das IZH als bedeutendes Propagandazentrum Irans in Europa bezeichnet. Außerdem sei das IZH neben der iranischen Botschaft die wichtigste Vertretung Irans in Deutschland. Bei einer Razzia im vergangenen November durchsuchte die Polizei Gebäude in sieben Bundesländern. Damals teilte das Innenministerium mit, es laufe ein vereinsrechtliches Ermittlungsverfahren gegen das IZH, das in ein Verbot münden könnte.