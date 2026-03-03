Naher und Mittlerer Osten

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ruft Deutschland zur Unterstützung des Krieges gegen den Iran auf. (imago / Emmanuele Contini)

Dies liege auch im nationalen Interesse Deutschlands, sagte Zentralratspräsident Schuster in Berlin. Die Bundesregierung solle daher die USA und Israel bei ihren Angriffen unterstützen. Zwinge man die Mullahs in die Knie, hätte das unmittelbare Auswirkungen auf die Sicherheit in ganz Deutschland. Die atomare Bedrohung durch Teheran sei trotz der Erfolge im sogenannten Zwölftagekrieg im vergangenen Jahr gewachsen. Zudem sei der Iran seit vielen Jahren einer der wichtigsten Architekten des globalen Terrors. Längst trieben die iranischen Agenten auch hierzulande ihr Unwesen und steckten hinter zahlreichen Angriffen auf jüdische Gemeinden, führte Schuster aus.

