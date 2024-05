Polizeieinsatz an der Humboldt-Universität. (AFP / JOHN MACDOUGALL)

Es gebe Vorfälle wie etwa an der Universität in Oldenburg, wo Studenten angegriffen worden seien, weil sie antisemitische Flugblätter eingesammelt hätten. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Klein, sprach gegenüber der Zeitung von einer aggressiven anti-israelischen Stimmung an deutschen Universitäten, die teils antisemitisch motiviert sei. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger sagte dem Blatt, jüdische Studierende müssten sich an den Hochschulen sicher fühlen können.

In Berlin hatte gestern eine propalästinensische Kundgebung vor der Humboldt-Universität für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Nach deren Angaben war es auch zu volksverhetzenden Aufrufen gekommen. In den USA gab es zuletzt Ausschreitungen, Polizeieinsätze und Festnahmen pro-palästinensischer Demonstranten an zahlreichen Universitäten.

