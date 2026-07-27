Nach Anschlag auf CSD in Berlin
Zentralrat der Muslime verurteilt Gewalttat und wirbt für gesellschaftlichen Zusammehalt

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat mit Bestürzung und Trauer auf den mutmaßlich islamistischen Anschlag beim Berliner Christopher Street Day reagiert.

    Blumen, Kerzen und die Botschaft „Wir gedenken aller Opfer und Überlebenden“ sind am Morgen an einem Baum mit beschädigter Rinde zu sehen, wo ein Fahrzeug am Rande des Christopher Street Day in eine Menschenmenge gefahren war.
    Zentralrat der Muslime verurteilt Angriff auf CSD in Berlin. (picture alliance/dpa/Soeren Stache)
    Der islamische Dachverband teilte in einer Erklärung mit, wo Menschen aufgrund ihrer Identität oder ihrer Lebensweise zur Zielscheibe von Gewalt würden, würden die Grundwerte des Zusammenlebens angegriffen. Sollte es sich tatsächlich um eine islamistische Tat handeln, dann sei Religion für Hass und Gewalt missbraucht worden. Der Zentralrat stellte klar, Gewalt gegen Unschuldige finde im Islam keine Rechtfertigung. Die Organisation sprach sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegen Gewalt aus.
    Auch der Rat der Islamischen Gemeinschaften Hamburg verurteilte die Tat.
    Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.