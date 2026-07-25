Antisemitismus

Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden (Pia Bayer / dpa / Pia Bayer)

Auf einer Veranstaltung in Würzburg sagte Schuster, hierzulande gebe es offensichtlich keinen Ort mehr, an dem Juden als Juden sichtbar und ungefährdet leben könnten. Es sei notwendig, dem antisemitischen Hass, der sich in der Gesellschaft ausbreite, die Stirn zu bieten, betonte Schuster.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland äußerte sich auf einer Mahnwache in Würzburg. Im nahe gelegenen Höchberg war es in der Nacht zu Montag zu einem mutmaßlich antisemitischen Angriff gekommen. Ein 65-jähriger Mann, der einen Israel-Anstecker an seiner Kleidung trug, war durch Schläge und Tritte schwer verletzt worden. Die Polizei nahm einen 20-jährigen Syrer als Tatverdächtigen fest.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.