Es gab einen russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Kramatorsk. (picture alliance / Anadolu / Maciek Musialek)

Wie die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Bürgermeisterin berichtet, gab es einen Toten und acht Verletzte. Sie sprach von Schäden an zahlreichen Wohnhäusern und drei nicht näher bezeichneten Unternehmen. In der Stadt am Asowschen Meer gibt es ein Flugzeugwerk und zwei Fabriken, die Drohnen und Drohnenteile herstellen. Zur Abwehr der seit mehr als vier Jahren dauernden russischen Invasion hat die Ukraine zuletzt ihre Angriffe auf die Öl- und Gasindustrie sowie auf Rüstungsfabriken in Russland verstärkt.

Gestern waren bei einem russischen Angriff auf die ostukrainische ‌Stadt Kramatorsk ⁠drei Menschen getötet ⁠und 13 verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.