Die Feier gilt als symbolischer, aber wichtiger Schritt in dem jahrzehntelangen Konflikt zwischen der PKK und der Türkei.

PKK-Chef Öcalan beendet bewaffneten Kampf

Im Mai hatte die in der Türkei verbotene und als Terrororganisation eingestufte Gruppierung ihre Auflösung bekanntgegeben und den bewaffneten Kampf für beendet erklärt. Der inhaftierte PKK-Anführer Öcalan bekräftigte diese Woche, man wolle einen politischen Dialog beginnen.

Seit Beginn des Aufstands der PKK gegen die Türkei im Jahr 1984 wurden in dem Konflikt mehr als 40.000 Menschen getötet. Ziel der PKK war ein eigenständiges Kurden-Gebiet. Der Großteil der kurdischen Bevölkerung lebt in der Türkei, viele aber auch im Irak, in Syrien sowie im Iran.

"Wichtige Rolle Deutschlands"

Der Vorsitzende der Partei "Die Linke", van Aken, geht davon aus, dass die EU und Deutschland die Einstufung der PKK als Terrororganisation nun aufheben werden. Van Aken sagte im Deutschlandfunk , Deutschland könne hier eine wichtige Rolle spielen und die kurdische Bewegung als Friedenskraft anerkennen.

Van Aken hält sich zurzeit im Nordirak auf, wo er an der Zeremonie teilnimmt.

Bisher hält Bundesregierung an Einstufung fest

Die Bundesregierung begrüßte die Auflösung der PKK. Sie hält aber derzeit am Verbot der PKK in Deutschland fest - ebenso wie an der Einstufung als Terrororganisation.

Im aktuellen Verfassungsschutzbericht wird die PKK mit 15.000 Anhängern als zahlenmäßig bedeutendste Organisation im Bereich des auslandsbezogenen Extremismus aufgeführt.

