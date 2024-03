In Afghanistan hat das Schuljahr begonnen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Rahmat Gul)

Bei einer Zeremonie in der Hauptstadt Kabul läuteten die Schulglocken. Es ist bereits das dritte Schuljahr, in dem Mädchen vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen sind. Auch Journalistinnen wurde es in einer Einladung an die Redaktionen ausdrücklich verboten, über die Feierlichkeiten in Kabul zu berichten.

Seit die islamistischen Taliban in Afghanistan wieder an der Macht sind, dürfen Mädchen nach der 6. Klasse nicht mehr zur Schule gehen. Auch dürfen Frauen nicht an den staatlichen Universitäten studieren. Online-Angebote können diese Benachteiligung bei der Bildung kaum auffangen. Die Vereinten Nationen sprechen von einer "Geschlechter-Apartheid".

