Waldzustandsbericht 2023

Die Abholzung der Wälder in Kolumbien hat zugenommen, seit die FARC-Rebellen und die Regierung Frieden geschlossen haben. (IMAGO / Agencia EFE)

Das geht aus dem von verschiedenen internationalen Forschungsinstitutionen und Verbänden veröffentlichten Lagebericht 2023 hervor. Demnach wurden im vergangenen Jahr Bäume auf einer Fläche fast so groß wie Lettland zerstört. Insgesamt seien 6,37 Millionen Hektar Wald verloren gegangen, hieß es. Fast 96 Prozent der gesamten Entwaldung habe in tropischen Regionen stattgefunden. Besonders Afrika, Asien, Lateinamerika und die Karibik betrieben Raubbau mit ihren Wäldern. Vor allem Landwirtschaft, Straßenbau, Brände und kommerzielles Holzfällen trieben die Zerstörung an.

In Berlin will am Vormittag Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir über die Situation in Deutschland informieren.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.