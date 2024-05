Vereinte Nationen

Zerstörung des Gazastreifens "größer als in der Ukraine"

Die Zerstörung des Gazastreifens hat nach Einschätzung der Vereinten Nationen ein beispielloses Ausmaß angenommen. Der Leiter des Minenräumdienstes UNMAS, Birch, sagte in Genf, in den knapp sieben Monaten seit Beginn des Krieges seien 37 Millionen Tonnen Trümmer entstanden - mehr als in zwei Jahren Krieg in der Ukraine.