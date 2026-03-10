Iran-Krieg

Die zerstörte Schule in Minab (AFP / ALI NAJAFI)

Eine Gruppe von demokratischen Spitzenpolitikern um die Senatorin Shaheen schrieb in einer Erklärung, unabhängige Analysen deuteten glaubwürdig darauf hin, dass ein Angriff von US-Streitkräften durchgeführt worden sein könnte. Sollte dies zutreffen, handele es sich um einen der gravierendsten Fälle mit zivilen Opfern bei einem US-Militäreinsatz seit langem.

Die Schule im Süden des Landes war am 28. Februar von einer Rakete getroffen worden. Sie lag neben einem Marinestützpunkt der Revolutionsgarden. Nach iranischen Angaben wurden 168 Menschen getötet, die meisten davon Schülerinnen. US-Präsident Trump machte heute den Iran selbst für den Angriff verantwortlich. Entsprechend äußerte er sich vor Journalisten in der Präsidentenmaschine. Die Investigativgruppe "Bellingcat " widersprach dem. Sie erklärte, die Analyse eines Videos deute auf eine Rakete der US-Armee hin. Ähnlich hatte sich kürzlich die "New York Times" geäußert.

