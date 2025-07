Mitarbeiter der ZF Friedrichshafen AG protestieren gegen geplanten Stellenabbau. (Felix Kästle/dpa)

Die örtliche IG-Metall-Chefin Sommer warf der Unternehmensleitung vor, keine Perspektive für sichere Arbeitsplätze zu bieten. Mit Stellenabbau, Standortschließungen und der Verlagerung von Produktion ins Ausland werde ZF nicht aus der Krise kommen. Laut Betriebsrat fordert das ZF-Management von der Belegschaft am Standort Friedrichshafen, zusätzlich zu schon vereinbarten Einschnitten auf bis zu 30 Prozent Jahresgehalt zu verzichten.

ZF ist der zweitgrößte Autozulieferer in Deutschland. Das Unternehmen will bis 2028 insgesamt 14.000 Stellen abbauen. Grund sind hohe Schulden durch milliardenschwere Übernahmen in den USA, eine geringe Nachfrage nach elektronischer Antriebstechnik und der stagnierende Absatz am Automarkt.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.