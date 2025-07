Mitarbeiter der ZF Friedrichshafen AG protestieren gegen geplanten Stellenabbau. (Felix Kästle/dpa)

Nach Angaben von Gewerkschaft und Polizei folgten insgesamt mehr als 10.000 Menschen dem Aufruf von Betriebsrat und Gewerkschaft. Es gab Versammlungen am Stammsitz am Bodensee, in Saarbrücken sowie in Steinfurt. Die Beschäftigten wehren sich gegen Gehaltseinbußen und Stellenstreichungen. ZF will bis 2028 insgesamt 14.000 Arbeitsplätze abbauen. Das weltweit tätige Unternehmen leidet unter einem Auftragsmangel und hohen Kosten für den Wandel hin zum Elektromotor. ZF stellt unter anderem Getriebe, Antriebe und Bremsen her.

