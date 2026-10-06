Die Macht der Blockade: Protest an der Grenze des Zulässigen

Blockaden gegen Parteiveranstaltungen gehören inzwischen zur Protestpraxis. Das Bündnis „Widersetzen“ ist ein Beispiel dafür. Doch die Aktionen zeigen, wie umstritten die Grenzen zivilen Ungehorsams in der Demokratie sind.

    Bei einer Strassenblockade des Bündnis "Widersetzen" in Erfurt sitzen Demonstrierende in gelben Warnwesten auf der Straße. Hinter ihnen ist eine kleine Bühne aufgebaut, an der eine Fahne mit der Aufschrift "FCK AFD" befestigt ist.
    Aktivisten des Bündnis "Widersetzen" blockierten im Juli die Zufahrtswege zum AfD-Parteitag in Erfurt. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Fabian Steffen)
    Die Stimmung am frühen Morgen des 3. Juli 2026 ist angespannt. Die AfD will ihren Bundesparteitag abhalten, wozu sie gesetzlich verpflichtet ist. Mindestens 30.000 Demonstrierende sind dagegen auf den Beinen. Die meisten von ihnen gehören zum großen Bündnis “Zusammenstehen”.
    Dem anderen Bündnis „Widersetzen“ geht es um mehr: Es will alle Zufahrtstraßen blockieren, damit die Delegierten nicht anreisen können und der Parteitag nicht stattfinden kann.
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

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    An solchen Straßenblockaden prallen zwei Grundrechte unmittelbar aufeinander: die Versammlungsfreiheit der Demonstrierenden und das verfassungsmäßige Recht der Partei, ihren Parteitag durchzuführen. Wo verläuft die Grenze zwischen legitimem Protest zum Schutz der Demokratie und Selbstjustiz?

    Inhalt

    Argumente für zivilen Ungehorsam: Warum Aktivisten Gesetze brechen

    Das Bündnis „Widersetzen“ bezeichnet sich selbst als antifaschistisches Aktionsbündnis. Sein Mittel ist massenhafter ziviler Ungehorsam. Damit bewegen sich die Aktivisten jedoch an der Grenze der Legalität. Zur Rechtfertigung berufen sie sich auf die Legitimität eines übergeordneten Ziels. Der bewusste Rechtsbruch soll den Protest verstärken und Aufmerksamkeit erzeugen, gerade weil er Grenzen überschreitet.
    Eine große Gruppe von Menschen läuft gemeinsam über Land. Die meisten tragen grüne Basecaps. Eine grüne Fahne wird geschwenkt, außerdem die Flagge der "Antifaschistischen Aktion".
    Eine große Gruppe von Menschen läuft gemeinsam über Land. Die meisten tragen grüne Basecaps. Eine grüne Fahne wird geschwenkt, außerdem die Flagge der "Antifaschistischen Aktion".

    Das Bündnis "Widersetzen" - Wie weit darf ziviler Ungehorsam gehen?

    18:58 Minuten05.10.2026
    Ziviler Ungehorsam wird häufig mit der Verfassung begründet. Das Grundgesetz schütze die Menschenwürde, die Meinungsfreiheit, die natürlichen Lebensgrundlagen oder die Versammlungsfreiheit. Daraus leiten manche Aktivisten ab, dass sie im Sinne dieser Ziele weitreichende Mittel selbst einsetzen dürfen.  
    Der Verfassungsrechtler Maximilian Steinbeis war selbst an den Blockaden in Erfurt beteiligt. Er ist der Geschäftsführer des Diskussionsforums “Verfassungsblog” und verteidigt zivilen Ungehorsam als einen wichtigen Bestandteil der Demokratie.
    Wo staatliche Institutionen untätig seien, etwa weil sie trotz vorliegender Beweise kein Parteiverbotsverfahren einleiteten, müsse die Zivilgesellschaft handeln - auch mit Blockaden. Die Protestierenden müssten jedoch bereit sein, die rechtlichen Konsequenzen ihres gewaltfreien Rechtsbruchs zu tragen, so Steinbeis.
    Bundeskanzler Friedrich Merz an einem Rednerpult, umringt von Kameras

    Nach AfD-Wahlerfolg

    Debatten über Brandmauer und AfD-Verbotsverfahren nehmen Fahrt auf

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    Über ein AfD-Verbotsverfahren, die Brandmauer, die Unvereinbarkeitsbeschlüsse der CDU sowie die Reformpläne der Bundesregierung wird nach dem Erdrutschsieg der AfD heftig diskutiert. Wird es beim „Weiter so“ des Kanzlers bleiben?
    Ulrich Siegmund (AfD) und Claudia Wittig (BSW) bei einer Wahlsendung vor der Parlamentswahl in Sachsen-Anhalt 2026

    Sachsen-Anhalt

    AfD und BSW nähern sich an

    Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewonnen, für eine Mehrheit im Parlament reicht es aber nicht. Das BSW ist nun das Zünglein an der Waage. Noch bevor eine Regierung gebildet wird, nimmt die AfD Weichenstellungen vor.
    Ulrich Siegmund (AfD), Spitzenkandidat und Co-Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, spricht bei der Wahlparty der AfD.

    Wahl in Sachsen-Anhalt

    Erdrutschsieg der AfD - die Hintergründe

    Die AfD hat in Sachsen-Anhalt einen Erdrutschsieg eingefahren. Sie konnte vor allem Männer überzeugen. Außerdem gelang es ihr, viele Nichtwähler zu mobilisieren. Ein Politikwissenschaftler sieht eine „Zeitenwende“.

    BVerfG-Urteil: Wann Straßenblockaden verfassungswidrig sind

    Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings 2025 klargestellt, dass zeitweise Blockaden vom Versammlungsrecht geschützt sind, wenn sie ein "kommunikatives Anliegen" verfolgen, also einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung leisten. Totalblockaden, die darauf abzielen, die Ausübung anderer Grundrechte zu verhindern, sind dagegen nicht geschützt. 
    Martin Luther King steht vor einer Menschenmenge am Lincoln Memorial in Washington in den USA.
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    Von King bis KlimakleberÜber die Wirksamkeit von zivilem Ungehorsam

    43:42 Minuten10.08.2023
    Eine schwarz gekleidete und maskierte Person steht während einer Demonstration im Scheinwerferlicht eines Polizeifahrzeugs und streckt kämpferisch die Faust in die Höhe.
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    Ziviler UngehorsamStärkung oder Gefährdung der Demokratie?

    53:42 Minuten10.01.2025
    Wolfgang Hecker, emeritierter Professor für Staats- und Verfassungsrecht an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung, sieht es kritisch, dass sich Aktivisten über die Verfassung stellen. Protestierende schwängen sich dabei zu einem „Ein-Mann-Verfassungsgericht“ auf und maßten sich eigenmächtig die Beschränkung politischer Handlungsrechte an. 
    Verfassungsrechtlerin Sophie Schönberger von der FU Berlin hält Verhinderungsblockaden zudem für kontraproduktiv. Denn solche Blockaden könnten dazu beitragen, dass die blockierte Partei sich weiter radikalisiert. 

    Gewalt & Feindbilder: Wo die roten Linien des Protests verlaufen

    Für den Konfliktforscher Dr. Jannis Grimm von der FU Berlin kann ziviler Ungehorsam nicht bei bloßen Appellen stehen bleiben, sondern müsse auch konfrontativ sein und Kosten verursachen – etwa durch Blockaden. Eine rote Linie sieht Grimm bei Feindlogiken, der Abwertung von Personengruppen und bei der Verletzung von physischer Unversehrtheit von anderen.  
    Im Umfeld der Blockaden in Erfurt war es auch zu Übergriffen auf Journalisten gekommen, von denen sich Sprecherinnen des Bündnisses „Widersetzen“ nicht distanzierten. 
    Rund 200 Schülerinnen und Schüler beteiligen sich an einem bundesweiten Schulstreik gegen Wehrdienst und mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht.
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    Protestforscher Jannis GrimmWarum wir friedlichen Widerstand schätzen sollten

    08:37 Minuten05.01.2026
    Tobias Rausch (AfD) steht neben Ulrich Siegmund (AfD) auf, um die Wahl zum Landtagspräsidenten anzunehmen, während der konstituierenden Sitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt.
    Tobias Rausch (AfD) steht neben Ulrich Siegmund (AfD) auf, um die Wahl zum Landtagspräsidenten anzunehmen, während der konstituierenden Sitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt.

    Erster AfD-Landtagspräsident: Diese Macht hat Tobias Rausch jetzt
    Vor der Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt im Dezember, bei der der AfD-Politiker Ulrich Siegmund als Wahlsieger antritt, hat “Widersetzen” erneut zum „Widerstand“ aufgerufen. Zudem erklärten Beteiligte aus dem Umfeld der linksradikalen Interventionistischen Linken auch Parteibüros von CDU und BSW zu „legitimen Zielen“. Staatsrechtler Wolfgang Hecker sieht darin eine unzulässige und gefährliche Ankündigung: 
    "Wenn aber der legitime Landtag, ein Parlament eines Landes zum Gegenstand von solchen Überlegungen wird, dann würde das ganze Grundthema eines undemokratischen Vorgehens natürlich noch in viel zugespitzter Weise auf den Tisch kommen." 
    Radiobeitrag: Henry Bernhard / Onlinetext: Isabelle Klein