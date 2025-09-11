Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser, SPD (picture alliance/dts-Agentur)

Die SPD-Politikerin betonte die gesellschaftliche Bedeutung des Wettbewerbs: "Die ländlichen Regionen leben von ihren aktiven Menschen vor Ort. Hier ist es selbstverständlich, mitanzupacken und die Gemeinschaft mitzugestalten." Das sei "gelebte Demokratie" und stärke den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Drei verschiedene Kategorien

Der Wettbewerb des Bundes existiert seit 2019. Zum dritten Mal wurde er in Kooperation mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt ausgelobt. Insgesamt gehen 830.000 Euro an die Gewinner. Eine neunköpfige Jury hat die Preisträger in den drei Kategorien "Engagement für mehr Lebensqualität und ein gutes Miteinander", "Engagement für und von jungen Menschen" sowie "Engagement für die Gestaltung des Jubiläums 35 Jahre Deutscher Einheit" ausgewählt.

