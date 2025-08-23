Waldbrände in Spanien (Lorena Sopêna / EUROPA PRESS / dpa / Lorena Sopêna)

Es sei nun ein Ende der seit zwei Wochen andauernden Feuer in Sicht, nachdem bereits die Ausweitung der Brände habe verhindert werden können, teilte die Behörde mit. Im Norden und Westen Spaniens seien aber noch immer 18 größere Feuer aktiv.

Die portugiesischen Behörden melden derweil einen Todesfall unter den Feuerwehrleuten. Der Mann sei seinen schweren Verletzungen erlegen, die er sich im Einsatz gegen Waldbrände im Norden des Landes zugezogen hatte.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.