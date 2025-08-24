Die israelische Armee ist in Gaza-Stadt im Einsatz. (AFP / OMAR AL-QATTAA)

Die von der Terrororganisation Hamas kontrollierte Behörde meldete mehrere Luftangriffe auf die Stadt Gaza sowie auf mehrere Gebiete im Zentrum, Norden und Süden des Palästinensergebiets. Beim folgenschwersten Angriff auf ein Viertel von Gaza-Stadt wurden acht Menschen getötet. Vier palästinensische Hilfesuchende wurden nach Angaben von Zeugen südlich von Gaza-Stadt erschossen, als sie in Richtung einer Lebensmittelverteilstelle und eines Krankenhauses unterwegs waren. Acht Kinder sollen an diesem Sonntag an Unterernährung gestorben sein.

Alle diese Angaben lassen sich unter anderem wegen der von Israel verhängten Beschränkungen für die Medien in Gaza nicht unabhängig überprüfen.

