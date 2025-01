Schmugglerring

Milliarden Zigaretten geschmuggelt - zehn Festnahmen (Julian Stratenschulte/dpa)

Laut dem Zollfahndungsamt Hannover wurden bei Razzien in Deutschland, den Niederlanden und Belgien zehn Tatverdächtige festgenommen. Zudem seien 15 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden. Neben den Zigaretten hätten die Beamten auch rund 50 Tonnen unversteuerten Tabak für Wasserpfeifen sichergestellt. Den Angaben zufolge brachten die Schmuggler die Ware aus dem Iran und der Türkei mit gefälschten Dokumenten in Überseecontainern in die EU. Der Steuerschaden beläuft sich auf fast 550 Millionen Euro.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.